الرئيس الأوكراني: الأمن الروسي يشن حرب إلكترونية على البلاد

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كييف – اتهم الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو أجهزة الأمن الروسية بشن حرب إلكترونية على بلاده، مشيرا إلى استهداف مؤسسات حكومية 6500 مرة خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن بوروشينكو قوله فى بيان صدر عن مكتبه:« إن متسللين استهدفوا مؤسسات حكومية حوالى 6500 مرة خلال الشهرين المنصرمين بما فى ذلك حوادث تظهر أن أجهزة الأمن الروسية تشن حربا إلكترونية على البلاد».

وأكد الرئيس فى البيان أن التحقيق فى عدد من الحوادث أشار إلى تواطؤ أجهزة أمن روسية بشكل مباشر أو غير مباشر فى شن حرب إلكترونية ضد البلاد.

يذكر أنه خلال ديسمبر شهدت أوكرانيا هجمات على وزارات المالية والدفاع والخزانة التى تخصص النقود لمؤسسات الحكومة ، حسبما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

كما عطل ما يشتبه فى كونه هجوما إلكترونيا جزءا من شبكة الكهرباء فى كييف مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن جزء من العاصمة.

وانهارت العلاقات بين كييف وموسكو فى 2014 فى أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها لانفصاليين مؤيدين لها فى شرق أوكرانيا حيث لا يزال القتال مستمرا رغم اتفاق لوقف إطلاق نار.