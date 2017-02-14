الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان ودولة الكويت

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طعران – من المقرر ان يقوم الرئيس الايراني “حسن روحاني” بزيارة الى سلطنة عمان ودولة الكويت غدًا الاربعاء القادم تستمر يوما واحدا وذلك بدعوه رسمية من سلطان عمان وأمير الكويت.

وقال مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام “برويز اسماعيلي” ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واضاف ان زيارة الرئيس الايراني الى سلطنة عمان ستشهد عدة برامج بمافيها مراسم الاستقبال الرسمي من قبل السلطان قابوس للرئيس روحاني فضلا عن عقد لقاء خاص واجراء محادثات بين الوفدين الايراني والعماني رفيعي المستوى.

تابع المسؤول في مكتب الرئاسة الايرانية، ان الرئيس روحاني سيغادر العاصمة مسقط بعد ظهر الاربعاء متوجها الى دولة الكويت حيث يستقبله رسميا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الى جانب المحادثات الثنائية بين الوفدين الايراني والكويتي رفيعي المستوي.

واكد اسماعيلي ان عددا من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية بالاضافة الى ممثلي القطاع الخاص في ايران سيرافقون الرئيس روحاني في زيارته الى هذين البلدين.