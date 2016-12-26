الرئيس البرتغالي الأسبق يدخل في غيبوبة عميقة

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لشبونة – أعلن المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة الاثنين أن الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريس (92 عاما)، دخل في “غيبوبة عميقة”.

وقال خوسيه باراتا للصحافيين، إن “الأطباء لاحظوا أن سواريس في حالة حرجة جدا، ودخل في غيبوبة عميقة، ووضعه الصحي متدهور”، مضيفا “هناك تدهور تدريجي لوضعه الصحي”.

ونقل سواريس إلى المستشفى في 13 ديسمبر الحالي، بسبب “تدهور عام في وضعه الصحي”، وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر.

وبعد تحسن عابر، عاد وضع الرئيس الأسبق الصحي وتدهور فجأة من جديد يوم السبت، بدون أن تكشف أسباب ذلك.

وسواريس الذي يعتبر “أبا الديمقراطية البرتغالية”، هو مؤسس الحزب الاشتراكي البرتغالي، وكان وزيرا للخارجية وشغل رئاسة الوزراء مرتين، قبل أن يتولى الرئاسة بين الأعوام 1986 و1996، إضافة إلى كونه نائبا أوروبيا، وفقا لـ«روسيا اليوم».