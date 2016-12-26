الرئيس التشيكي يكرر رفضه استقبال مهاجرين مسلمين

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براجا – كرر الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان في رسالته بمناسبة عيد الميلاد التي بثت الاثنين رفضه استقبال مهاجرين مسلمين، معتبرا إدارة الاتحاد الأوروبي “عاجزة وبيروقراطية”.

وقال زيمان في رسالته التي بثتها قنوات التلفزة، إن “استقبال مهاجرين مسلمين يصعب دمجهم على أراضينا يعني توفير تربة خصبة لتنفيذ هجمات إرهابية محتملة”.

وأضاف زيمان، الذي انتخب بداية 2013، “لم يعد أحد تقريبا يشكك اليوم في وجود علاقة بين موجة الهجرة والهجمات الإرهابية. لذا فإنني أعارض فكرة أن نستقبل على أراضينا خلال السنتين المقبلتين نحو 6200 مهاجر، وفق ما يسمى قاعدة طوعية، علما بأنها تشبه تقريبا الحصص الملزمة”.

وأكد الرئيس التشيكي أنه يؤيد في المقابل تقديم المساعدات إلى المهاجرين في بلادهم الأصلية أو في بلاد مجاورة، كمثل تقديم مساعدات إلى إيطاليا واليونان اللتين تواجهان موجة الهجرة.

وهاجم زيمان “الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي، وقال إن “الجزء الأكبر من سبب بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) يقع على عاتق الإدارة الحالية للاتحاد العاجزة تماما والبيروقراطية والمسؤولة عن ابتعاد المواطنين عن المؤسسات، وغير القادرة حتى على القيام بمهمتها الأساسية القاضية بحماية الحدود الخارجية للاتحاد”، وفقا لـ«المصري اليوم».