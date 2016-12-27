الرئيس الروماني يرفض تكليف أول مرشحة مسلمة برئاسة الحكومة

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بوخارست – رفض كلاوس يوهانيس، الرئيس الروماني، تكليف المتخصصة في الدراسات الاقتصادية شهيدة سيفيل، برئاسة الحكومة في بلاده، ما حرم أول سيدة ومسلمة من تولي هذه المسؤولية في رومانيا.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الإيطالية»، قال الرئيس يوهانيس: إنه اتخذ قراره “بعد التفكير في ميزات ومساؤئ مثل هذا التعيين، ليستقر في الأخير على رفض تكليف شهيدة” دون كشف السبب الذي منعه من ذلك.

واكتفى الرئيس يوهانيس بمُطالبة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الفائز بانتخابات 11 ديسمبر بترشيح شخصية أخرى غير شهيدة للمنصب.

وكانت شهيدة أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة بعد تجربة قصيرة في الحكومة السابقة، وزيرةً للتنمية الجهوية في 2015، ومرشحة حزبها لتولي رئاسة الحكومة.