الرئيس السوري يلتقي وفدًا فرنسيًا في دمشق

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دمشق – استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد وفداً فرنسياً، اليوم الأحد، في دمشق في زيارة تستغرق عدة أيام.

وذكرت صفحات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أن الأسد استقبل وفداً يضم ثلاثة أعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجموعة من المثقّفين، برئاسة تييري مارياني عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ووصل الوفد الفرنسي إلى دمشق يوم الخميس الماضي، وغادر أول أمس الجمعة إلى مدينة حلب للمشاركة في عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، كما زار مخيماً للنازحين، وتأخر إقلاع الطائرة التي أقلت الوفد الفرنسي من مطار حلب إلى دمشق عدة ساعات بعد تعرض مطار حلب لقصف.

ويغادر الوفد البرلمان الفرنسي دمشق غداً الاثنين.