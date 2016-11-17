الرئيس الفلبيني: قد ننسحب من الجنائية الدولية على غرار روسيا

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مانيلا – صرح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، بأنه ربما يتخذ خطوة مثل التي اتخذتها روسيا في سبيل الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا لـ«رويترز»، أشار دوتيرتي، إلى انتقاد دول الغرب لوقوع عدد كبير من القتلى في حربه على المخدرات.

وفي تصريحات قبل سفره إلى ليما لحضور قمة لدول آسيا والمحيط الهادي ندد دوتيرتي كذلك بالولايات المتحدة، وقال إنه إذا سعت روسيا والصين لتشكيل “نظام جديد”، فإن الفلبين ستكون أولى الدول المنضمة إليه.