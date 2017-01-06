الرئيس الفلبيني يتمنى أن تصبح روسيا حليفة للبلاد

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مانيلا – أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الجمعة، أثناء جولة في واحدة من سفينتين حربيتين روسيتين تزوران مانيلا لمدة 4 أيام، إنه يأمل أن تصبح روسيا، وهي غريم للولايات المتحدة حليفة الفلبين التقليدية، حليفة وحامية لبلاده.

وحسبما نقلت «رويترز»، جاءت تصريحات دوتيرتي بعد يوم من قول السفير الروسي إن بلاده على استعداد لإمداد الفلبين بأسلحة متطورة، وتريد أن تصبح صديقا مقرباً لمانيلاً.

وقال دوتيرتي وهو يصافح قائد قافلة أسطول روسيا في المحيط الهادي الأميرال إدوارد ميخائيلوف: “نرحب بأصدقائنا الروس في أي وقت تريدون الرسو هنا من أجل أي شيء، للترفيه أو لإعادة التزود بالإمدادات أو ربما كحليف يحمينا”.

وألقى دوتيرتي بظلال من الشك على مستقبل العلاقات الفلبينية الأمريكية، خاضة مع تصريحة الغاضبة ضد واشنطن، بالإضافة لتقليص نطاق العلاقات العسكرية في الوقت الذي يتحرك فيه لتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.