الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة من العاهل الأردني لحضور القمة العربية

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رام الله – تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحضور القمة العربية المزمع عقدها في شهر مارس القادم في العاصمة عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الرئيس الفلسطيني رحب بدعوة العاهل الأردنى لحضور القمة العربية، مشيدا بدور الأردن (ملكا وحكومة وشعبا) في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وكان الرئيس الفلسطيني استقبل بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي سلم الدعوة من الملك عبد الله الثاني، كما تم بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة.