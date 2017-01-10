الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة للقاء هولاند

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رام الله – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعوة للقاء الرئيس الفلسطيني فرانسوا هولاند في باريس، الأحد المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن عباس تسلم الدعوة لدى استقباله في مدينة رام الله القنصل الفرنسي العام برنارد كوشنير.

وسيتم اللقاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي سيعقد في باريس الأحد المقبل، بموجب المبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب الوكالة، رحب عباس بدعوة هولاند، معرباً عن أمله بنجاح المؤتمر الدولي في باريس في حل القضية الفلسطينية عبر إيجاد آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ.

وثمّن عباس دور فرنسا في السعي الحثيث لإنقاذ المسيرة السلمية من المأزق الذي وصلت إليه “بسبب التعنت والاستيطان الإسرائيليين”.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، من المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس 70 دولة، علماً أن إسرائيل أعلنت عن مقاطعتها ورفضها للمبادرة الفرنسية.