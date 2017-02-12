الرئيس الفلسطيني يهنئ شتاينماير لانتخابه رئيسا لألمانيا

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القدس المحتلة – هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية أعرب عباس، في بيان مقتضب، عن تمنياته الحارة للرئيس الألماني الجديد بالنجاح والتوفيق.

وتمنى عباس أن يسهم انتخاب شتاينماير في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والألماني ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكانت الجمعية الاتحادية المعنية بانتخاب الرئيس الاتحادي بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” قد انتخبت اليوم الأحد، شتاينماير (61 عاماً) بإجمالي 931 صوتاً من 1239 صوتاً صحيحاً، رئيساً خلفا للرئيس الألماني المنتهية ولايته يواخيم جاوك، وليصبح الرئيس الاتحادي الثاني عشر لألمانيا.