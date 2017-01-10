الرئيس المصري: مسؤولون عن دفع عملية التنمية بجنوب السودان

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القاهرة – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تباحث مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا: ” تنخرط مصر بحكم مسئوليتها تجاه أشقائها فى جنوب السودان في دفع عملية التنمية في العديد من الجوانب والمجالات سواء بالمنح الدراسية في الجامعات المصرية، أو الدورات التدريبية، المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو في مشروعات تنموية مباشرة مثل إنشاء محطات الآبار، ورفع المياه والكهرباء ودعم قطاع الصحة والمستشفيات بالأدوية والشحنات الغذائية وغيرها”.

وأفاد الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره سلفا كير، بأنه أكد لرئيس جنوب السودان على مواصلة مصر دعمها لجنوب السودان على مختلف الأصعدة، قائلا “عبرنا عن الرغبة المشتركة في زيادة وفتح مجالات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين، خاصة عند استقرار الأوضاع الذي نتمنى أن تتحقق في القريب العاجل”، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».