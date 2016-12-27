الرئيس المصري يستعرض تطوير «الإنتاج الحربي» في مجال التسليح

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القاهرة – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة، ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلاً عن زيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واحتياجات القطاع المدني، وذلك من خلال ما تمتلكه من قاعدة تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متطورة.

وحسب «المصري اليوم» قدم وزير الإنتاج الحربي عرضاً لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات متعددة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي بشأن الترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربي داخلياً وخارجياً، وإدماجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي، لتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية، وتلبية متطلبات المشروعات القومية. كما وجه سيادته بالتوسع في ذلك الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة.

وشدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.