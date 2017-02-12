الرئيس اليمني يأمر بإنهاء التوتر في محيط مطار عدن

رؤية

صنعاء – قال مصدر رئاسي يمني، “إن الرئيس هادي أمر بإنهاء التوتر في محيط مطار عدن الدولي اليوم الأحد، في أعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت، بين حراسة المطار ومسلحين”.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال مصدر رئاسي، “إن الرئيس هادي وجه بسحب القوات من محيط المطار وإنهاء التوتر وعودة القوات إلى ثكناتها”.

ونفى المصدر المزاعم الإعلامية بأن التحالف العربي قد قصف مركبة تابعة للحرس الرئاسية، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية من الصحة.

وقال المصدر، “إن الرئيس هادي يثمن تثميناً عالياً دور التحالف العربي والإمارات تحديداً ولا يوجد أي خلاف، وما تنشره وسائل الإعلام المعادية من مزاعم، لن يؤثر على العلاقة بأولاد زايد”.