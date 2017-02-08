الرئيس «فرماجو» بين كابوس التطرف وحلم الصومال الجديد

تقرير – محمود طلعت

وسط إجراءات أمنية مشددة ومنافسة 21 مرشحًا، انتُخب رئيس الوزراء الصومالي السابق، محمد عبدالله فرماجو، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017، رئيسًا جديدا للصومال بعد حصوله على غالبية 184 صوتا أي أكثر من نصف عدد النواب البالغ 329 نائبًا.

وشهدت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في خيمة كبيرة قرب مطار مقديشو الدولي، حضورًا كبيرًا، من مراقبي السباق الرئاسي وسفراء أجانب، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدولي.

من هو عبدالله فرماجو؟

ولد فرماجو في إحدى أحياء مقديشو عام 1962، من عشيرة مريحان دارود، وتلقى تعليمه في العاصمة الصومالية، ثم انخرط في السلك الدوبلوماسي، ليصبح السكرتير الأول لسفير الصومال لدى الولايات المتحدة عام 1985، ثم طالبًا بكلية التاريخ بجامعة بافالو في نيويورك.

طلب فرماجو اللجوء السياسي من الولايات المتحدة، بعد سقوط الدولة الصومالية عام 1991، ثم حصل على الجنسية الأمريكية، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة نفسها، وعمل في وظائف عدة في ولاية نيويورك بأمريكا.

وفي أكتوبر من عام 2010، تسلم منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية، بعد أن عينه الرئيس الانتقالي الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ثم استقال من هذا المنصب بعد ضغوط دولية، ليصبح رئيسًا للصومال اليوم، الثامن من فبراير لعام 2016.

في منتصف يونيو 2011، كان على رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في الصومال تقديم استقالته، تطبيقًا لاتفاق «كمبالا» الذي تم برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة «أجستين ماهيجا»، في الوقت الذي كانت شوارع الصومال تنتفض، بأنصاره الرافضين للاتفاقية، لكن الحشود لم تمنعه من اتخاذ قراره.

لم تنقص استقالة محمد عبدالله فرماجو، رئيس الوزراء الصومالي آنذاك، ورئيس جمهورية الصومال الجديد، من شعبيته، بل على العكس، فالخطوة التي اعتبرها الرئيس الصومالي شيخ شريف «شجاعة»، زادت من شعبية فرماجو، وحفزته للترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، لكنه خسر فيها ولم يحصل سوى على أربعة عشر صوتا من البرلمان.

أسس فرماجو حزب العدالة والمساواة، بعد خسارته في انتخابات 2012، ليبدأ كفاحه مع حزبه من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة في 2016، مستندًا بذلك على إنجازاته التي لفتت انتباه المحليين والدولين الشركاء، حيث عمل على إصلاح المليشيات التابعة للحكومة الانتقالية، كما ألحق الهزيمة النكراء في وجه حركة الشباب وطردها من محيط القصر الرئاسي وقت أن كان رئيسًا للوزراء.

ماذا قال الرئيس الجديد؟

وأدى فرماجو الذي درس في الولايات المتحدة، اليمين القانونية رئيسا جديدا للصومال بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة الثانية من تصويت النواب في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقال عبدالله فرماجو عقب إعلان فوزه «إنها بداية توحيد الأمة الصومالية، بداية الكفاح ضد «حركة الشباب والفساد».

وترددت أصداء احتفال الصوماليين بفوز فرماجو في شوارع مقديشو وكذلك في مخيم داداب في كينيا، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم، بحسب «فرانس برس».

تحديات جسيمة

وتولى فرماجو منصبه كرئيس للبلاد، التي تواجه عدة مشاكل أبرزها، وجود دستور مصدق عليه، وعدم وجود محكمة دستورية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية، وتوسعات حركة الشباب المجاهدين، وتنظيم داعش الذي نجح في فرض سيطرته على عدد من المناطق.

ويراهن الصوماليون على هذه الانتخابات التي تأجلت مرارا منذ أغسطس الماضي لطي صفحات الحرب الأهلية والصراعات القبلية وتحسين الأوضاع في البلاد التي تعاني فوضى أمنية ووضعا اقتصاديا صعبا منذ سقوط ديكتاتورية الرئيس سياد بري عام 1991.

وكانت حملات الانتخابات قد اختتمت الإثنين بمناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها في البلاد، وهيمنت عليها قضايا الفساد والأمن وحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سبع دول مسلمة بينها الصومال.

وتوجد قوات تابعة للاتحاد الافريقي في الصومال قوامها 20 ألف جندي للحيلولة دون إطاحة جماعة الشباب المسلحة بالحكومة الضعيفة.

رؤية تحليلية

يقول السياسي الصومالي، حسن مودي عبد الله، إن البرلمان الصومالي الجديد بغرفتيه «329 عضوا» صار أكثر استيعابا لمتطلبات المرحلة ومدى الحاجة إلى إفساح المجال لقيادة وطنية تتعامل بالسياسة الندية مع الجارتين إثيوبيا وكينيا وفق مبادئ العلاقات الدولية في حسن الجوار والتعايش السلمي؛ وذلك بعيدا عن سياسة الانبطاح والخنوع والتمسكن التي تنتهجها القيادة الحالية في أغلب سياساتها الخارجية.

ويضيف أن معظم أعضاء البرلمان الجدد أدركوا بأن عودة الرئيس الحالي تعني المزيد من حالة الاختناق السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولا شك أنهم وضعوا في اعتبارهم أيضا أن التجديد للطاقم الرئاسي الحالي يشكل نكسة شعبية يكون لها تداعيات سلبية على المدى القريب.

وفي السياق ذاته يؤكد المهتمون بالمصالح الاستراتيجية القومية أن الرئيس الحالي يجب أن يكون على وعي تام بما جعل سابقيه منبوذين شعبيا من سياسات المحاباة والمحسوبية والتسلُّط والتقوقع داخل دائرة ضيقة لمجموعة مصلحية.