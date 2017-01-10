«الرمح الذهبي».. عاصفة «مباغتة» تثير هلع الانقلابيين في اليمن

تقرير – محمود طلعت

باغتت قوات التحالف العربي في السابع من يناير الجاري، الميليشيات الانقلابية في اليمن بإطلاق عملية «الرمح الذهبي» وذلك بالتنسيق مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في تعز ولحج، لتحرير الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز.

وتدخل العملية العسكرية الكبرى، اليوم الثلاثاء، يومها الرابع، وسط معنويات مرتفعة للقوات الحكومية اليمنية التي استطاعت خلال الأيام الأولى من انطلاقتها، تحقيق مكاسب نوعية على الأرض، وتأمين مناطق هامة مشرفة على مضيق باب المندب غربي البلاد.

أهداف العملية

تكتسب عملية «الرمح الذهبي» أهمية استثنائية خلافا لبقية المعارك الدائرة في عدد من المحافظات اليمنية الأخرى، وهو ما يجعل القوات الحكومية والتحالف العربي يدفع بقوة أكبر من أجل كسبها سريعا.

وتتمثل الأهداف الرئسية لعملية الرمح الذهبي في تأمين الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وحرمان الميليشيات من السلاح المهرب عبر منفذي المخا وذباب، وتضييق الخناق على الميليشيات في غرب مدينة تعز وشمالها، إضافة إلى قطع طريق الإمداد للميليشيات الرابط بين الحديدة وتعز.

مضيق باب المندب

وبتحرير الشريط الساحلي الغربي لمحافظة تعز سيكون التحالف العربي قد نجح في تأمين مضيق باب المندب من تهديدات الصواريخ الإيرانية التي نصبها الانقلابيون على مشارف باب المندب في المخا وذوباب والشريط الرابط بينهما.

كما سيتم بتحرير المخا قطع الطريق الرابط بين تعز والحديدة، ووضع محور الحديدة بين فكي كماشة الجيش الوطني والتحالف برًّا وبحرًا من جهتي تعز وميدي، إضافة إلى تحرير الجزء الشرقي من محافظة تعز؛ وبالتالي تحرير كامل محافظة تعز من سيطرة الانقلابيين.

قيادة إماراتية قوية

وأعادت دولة الإمارات الزخم إلى مشاركتها في قوات التحالف العربي باليمن، من خلال قيادتها عملية «الرمح الذهبي» فبعد أشهر من الجمود بجبهات القتال خصوصا في مناطق محافظة تعز دفعت الإمارات بدعم من التحالف العربي بتعزيزات ضخمة شملت مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب عناصر قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الجنوبية المشاركين في العملية.

وتشارك الإمارات في هذه العملية بقوات خاصة تقاتل إلى جانب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في عملية تظهر عزم التحالف على الحسم العسكري في جبهات القتال.

مكاسب عسكرية

منذ انطلاقها السبت الماضي حتى الآن، حققت عملية «الرمح الذهبي»، مكاسب نوعية على الأرض، بحسب ما أعلنته القوات الحكومية، حيث تم تحرير مديرية «ذباب» التي تبعد نحو 25 كم عن مضيق باب المندب الاستراتيجي، بما فيها معسكر «العُمري» الذي تحصن الحوثيون وقوات صالح بداخله لمدة 3 أيام قبل سقوطه مساء أمس الإثنين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة الحكومية، أن العملية العسكرية تمكنت أيضا من تحقيق تقدم في مديرية «الوازعية» القريبة من مدينة «المخا»، حيث تم تحرير جبال «المنصورة» و«كهبوب» بالكامل.

وذكر المركز، على لسان اللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أن القوات تواصل زحفها نحو منطقة «الجديد» الواقعة بعد معسكر «العمري»، لافتا إلى أن المعارك على أشدها، حتى مساء الاثنين.

الناطق الرسمي باسم مقاومة «الصبيحة» المشاركة في العملية العسكرية، فدرين طه، قال إن السيطرة على معسكر «العمري» جاء نتيجة خطة عسكرية بدأت من ناحية جبال «كهبوب». وكشف أن معركة الساحل الأساسية ستنطلق خلال اليومين القادمين، بعد وصول تعزيزات عسكرية وصفها بـ«الضخمة».

رؤية تحليلية

يحقق إبعاد الانقلابيين عن السواحل اليمنية هدفا استراتيجيا إضافة إلى الأهداف الأخرى، وهو الحد من قدراتهم على تهريب الأسلحة والمتاجرة بقوت أبناء اليمن، كما يحد من قدرة إيران على التأثير في مجريات الأوضاع اليمنية.

يقول الباحث الاقتصادي اليمني محمد الجماعي، إنه يجب النظر إلى ميناء المخاء ومضيق باب المندب، على أنهما نقطتان هامتان من نقاط قوة المخلوع صالح وحليفه الحوثي، ولا تعني استماتتهما للبقاء في هذه المنطقة إلا لما لها من تأثير كبير في إبقاء خطوط الملاحة الدولية والتهريب والتجارة المحلية مفتوحة أمام تحالف الانقلاب».

ويؤكد الجماعي أنه سيكون من المهم جدا للشرعية والتحالف العربي إنهاء هذه الجولة بتحرير المخاء وباب المندب لقطع طرق التهريب وإمداد المليشيات بالسلاح والنفط، بالإضافة إلى تأمين طرق التجارة العربية والدولية».