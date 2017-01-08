الرياض.. السلطات الأمنية أحبطت 59% من العمليات الإرهابية في 2016

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الرياض – تمكنت السلطات الأمنية السعودية في أن تحبط المعدل الشهري المستهدف للعمليات الإرهابية من 3 عمليات إرهابية ناجحة في الشهر، إلى عملية واحدة شهرياً، مشيراً إلى إحباط 59% من العمليات الإرهابية العام الماضي.

وأضاف تقرير “مؤشرات الإرهاب في السعودية لعام 2016″، الذي نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية الصادرة اليوم الأحد، أن “سياسة الحزم التي اتبعتها السلطات السعودية في مكافحة الإرهاب أسفرت عن تحجيم الخسائر البشرية من عشرات الألوف إلى 21 ضحية، عبر إحباط 59% من العمليات الإرهابية”.

وأظهرت المؤشرات تنامي خطورة خلية القطيف شرق المملكة، حيث بلغت نسبة نجاح عملياتها إلى 64% من إجمالي العمليات الإرهابية الناجحة في السعودية كانت آخرها اختطاف قاضي المواريث في القطيف.

وقال عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان، إن “العمليات الإرهابية لداعش هي الأكثر عدداً ولكن خلية القطيف الأخطر، لعدة أسباب، منها ارتفاع عدد العمليات الإرهابية الناجحة لها في القطيف بوصولها إلى 9 عمليات من أصل 14 عملية، فيما وصل عدد العمليات الناجحة لداعش 4 من أصل 14 عملية، مما يؤكد أن خلية أعضاء الخلية حصلوا على تدريب، وكذلك صعوبة اختراق هذه الخلية لقلة أعضائها مقارنة بداعش”.