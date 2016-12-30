الرياض تؤكد انضمام عُمان إلى «التحالف الإسلامي»

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الرياض –تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي تؤكد انضمام مسقط إلى التحالف «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب.

ووفقا لما نقل موقع «الحياة»، ثمن ولي ولي العهد هذا الموقف، معرباً عن تقديره قيادة عُمان لـ «دعم جهود السعودية في قيادة التحالف». وأصبحت عُمان الدولة الـ41 التي تنضم إلى هذا التحالف.

إلى ذلك، عقد محمد بن سلمان اجتماعاً في الرياض أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين خصوصاً في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

فيما حضر من الجانب الكويتي نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الشيخ عبدالله النواف الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح، وآمر القوة البرية اللواء ركن الشيخ خالد صالح الصباح، وآمر القوات الجوية اللواء طيار ركن عبدالله الفودري.