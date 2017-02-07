الرياض تضع شروطا على سفر مواطنيها إلى العراق

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الرياض – ذكرت وسائل إعلام سعودية الثلاثاء، أن السلطات قررت إضافة شرط جديد لتمكين الراغبين من المواطنين في السفر إلى العراق، وتغريم المخالفين.

وأوضحت المصادر، أن كل من يرغب في السفر إلى العراق، مطالب بالحصول على تصريح من المديرية العامة للجوازات، لمن تجاوز سنه الأربعين عاما، أما الذين تقل أعمارهم عن ذلك فيمنعون من السفر إلى العراق.

وسيفرض الأمن السعودي على المسافرين دون تصريح، غرامة مالية في حدود 5 آلاف ريال، أو يحرم من السفر إلى الخارج بما يصل إلى 3 سنوات، أو إقرار العقوبتين معا.

واستثنت المديرية العامة للجوازات النساء من الحصول على تصريح خاص للسفر إلى العراق، في حين يمكن لمن تقل أعمارهم عن 40 سنة السفر إلى العراق، على أن يكونوا مدرجين على التصريح القانوني.

وشددت السلطات المعنية بأن يكون السفر بعد 3 أشهر على أقصى حد من تاريخ إصدار التصريح، الصالح لسفر واحد فقط.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات الجديدة في الحصول على تصريح تضمنت “أن يحضر طالب التصريح شخصيا إلى الفرع التابع له إداريا ويستصحب معه الوثائق الأصلية من جواز السفر وبطاقة العائلة والبطاقة الشخصية إضافة إلى نسخة منها”.

(وكالات)