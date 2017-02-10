الرياض.. موكب الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز يتعرض لحادث مروري

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الرياض – نقلت وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أنباء عن تعرض موكب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية، لحادث عرضي دون تسجيل إصابات تذكر؛ وذلك أثناء زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر.

وأكدت مصادر لـ«سبق»، أن الحادث وقع بين 5 مركبات من بينها سيارتا أمن، ونتجت عنه تلفيات بسيطة، فيما واصل أمير المنطقة زيارته ووقف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وقالت المصادر مطلعة إن الحادث جاء بعد أن انحرفت مركبة يقودها شاب صغير في السن خلال سير موكب الأمير، وتسببت في حادث مروري بين خمس مركبات.

وأكدت مصادر أمنية، أن أمير الرياض وجّه شعبة مرور المحافظة بإطلاق سراح الشاب “صغير السن”، والذي كان عرضي بعيدًا عن موكب الأمير بجهل من السائق، فيما اطمأن على صحة مرافقيه بعد ترؤسه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، بحضور محافظ وادي الدواسر.