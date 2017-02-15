الزهار: نحضّر لمعركة مع الاحتلال

رؤية

غزة – أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة استعادة الحركة علاقاتها مع الدول العربية، لافتاً إلى أن الانتخابات الداخلية لا تغيّر في مواقفها أو سياساتها المرتبطة بمواجهة إسرائيل، وكشف عن اتصالات تجريها حماس مع القاهرة من أجل السماح لوفدها بالخروج عبر معبر رفح بهدف المشاركة في مؤتمر دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن المقاومة في غزة تعد لمعركة “وعد الآخرة”.

وتطرق الزهّار في مقابلة تليفزيونية إلى الوضع الداخلي في فلسطين والعلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية والعلاقات مع المحيط العربي والإقليمي وتحدّث عن رؤية الحركة بخصوص إمكانية نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

وتابع”نحن وضعنا مجموعة من القواعد التي بات لها دور في فهم الناس لموقفنا السياسي والاقتصادي والاستراتيجي. الأولى أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تدخل قطاع غزة وتحتله، ومن يتابع ما يقوله العدو “الإسرائيلي” والمحللون العسكريون والاستراتيجيون يستبعدون ذلك، الأمر الثاني هناك في المجتمع “الإسرائيلي” طرفان، طرف يقول دمروا غزة وكلما طوّرت قدرات أضربوها، وطرف آخر يقول إن هذا الكلام سيؤثر علينا ويأكل من نظرية الأمن القومي لدينا لأننا سنرى مطارات تغلق ومستوطنين يهربون. بالتالي وصلنا إلى مرحلة يوجد فيها شيء من الردع. هذه القضية تحتاج إلى تطوير يضع في حساباته التحرير. نحن لن نبقى هكذا. نحتاج إلى ما هو أساسي من أجل توجيه الضربة القاضية”.