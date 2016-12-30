السبت.. الحكم في استئناف «تيران وصنافير»

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القاهرة – تصدر غدًا السبت، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حكمها في الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيري عبد الفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، حسبما ذكرت «أونا».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.