السبهان يلتقي شخصيات سياسية لبنانية

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بيروت – التقى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية الإماراتية ثامر السبهان في بيروت اليوم رئيس حزب الكتائب النائب اللبناني سامي الجميل ورئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأحداث الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد الجميل في تصريح له إثر اللقاء أن زيارة الوزير السبهان هي “فرصة لنا للتأكيد على ضرورة الحفاظ على علاقة لبنان بكل الدول العربية وبالأخص المملكة لأننا نؤمن بأن هذه العلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان كانت دائما إيجابية ولطالما كان للمملكة دورًا إيجابيا في لبنان “.

وشدد على أهمية العلاقات الجيدة بين لبنان وكل الدول العربية لأن مئات الآلاف من الشباب اللبنانيين يعملون في دول الخليج بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان.

ودعا إلى “تمتين العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين اللبنانيين ونظرائهم العرب لتشجيع الاستثمارات العربية في لبنان لإنعاش لاقتصاد اللبناني الذي كان لدول الخليج عبر التاريخ دورًا أساسيا في دفعه نحو الازدهار” .

وأمِل الجميل وفقا لـ«الإخبارية» أن “تؤدي هذه العلاقات الدبلوماسية المستجدة بين لبنان ودول الخليج إلى موسم سياحي واعد” .

وكان الوزير السبهان قد التقى في وقت سابق اليوم الوزير اللبناني السابق وائل أبو فاعور والوزير السابق عبد الرحيم مراد ورئيس حزب الحوار الوطني اللبناني فؤاد مخزومي ورجل الأعمال كميل مراد وناقش معهم مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.