«السحر» في أعمال أربعة فنانات تشكيليات

رؤية

القاهرة- تحتضن دار الأوبرا المصرية، معرض “السحر” للفنانات جيهان فوزى، فريدة درويش، سمر كامل، وبتول الجفري، بقاعة زياد بكير للفنون للتشكيلية، يوم 29 يناير الجاري.

واختارت الفنانات لمعرضهم اسم “السحر” لتعبر عن وجه نظرهن لهذه التسمية، حيث إن الفنانة جيهان فوزى ترى أن الفن سحر وغموض ولكل فنان أسراره والفرشاة العصا السحرية لكل فنان، أما بالنسبة للفنانة سمر كامل ترى أن سبب هذه التسمية هو أن للكون اسرار وللإسرار سحر، أما بتول الجفرى هى فنانة باكستانية وعضو فى جماعة المرسم، تشارك فى هذا المعرض لتعبر عن سحر الفن بطريقتها وأسلوبها المتميز المختلف.