السعودية: الحكم بإعدام إرهابي شارك في تفجير بقيق

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الرياض – قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الأحد، بإعدام عنصر من تنظيم “القاعدة” الإرهابي لإدانته في مخطط قتل مواطن، ومشاركته في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وكذلك تفجير مصفاة “بقيق”.

وبحسب صحيفة “الرياض”، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً بحق مواطن ثبتت إدانته بمشاركته تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد واستلامه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة لذلك المستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك.

وأدين المتهم بدعم التنظيم إعلامياً بجمع ما يبث عنه من أعمال قتالية وتولي مسؤولية ذلك في الداخل، وتواصله مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم بعضهم هارب من السجن وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية، وعدم الإبلاغ عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية، وإعداده لمذكرة عن الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل بها التنظيم، والحث على مباشرة الاغتيالات كونها أسهل العمليات الإرهابية، مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة.

كما أُدين المتهم “بدعم التنظيم الإرهابي بالأسلحة من خلال شراء ثلاث رشاشات نوع (كلاشينكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد الهالكين رشاشين وصندوق ذخيرة، وحيازته عند القبض عليه سلاح مسدس و14 طلقة ومخزنين، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن”.