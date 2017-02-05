السعودية تشيد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم

رؤيـة

الرياض – أنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.

ويجب أن تنتج المحطة 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018 القادم، بحسب قناة “سي إن بي سي عربية”.

ويشار إلى أن المحطة الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.