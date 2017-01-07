السعودية تعلن مقتل إرهابيين خطرين في عملية أمنية بالرياض

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الرياض – أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية بحي الياسمين في الرياض، فجر السبت.

ونتج عن العملية، ضبط حزامين ناسفين وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة، حسبما أوردت «العربية.نت».

وقالت الداخلية إن الإرهابي طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، خبير في صناعة “أحزمة ناسفة، وعبوات متفجرة”، إضافة إلى دوره الخطير في تجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24 / 10 / 1436هـ والعمليتان اللتان جرى إحباطهما بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه، فيما استهدفت الثانية المسجد النبوي الشريف.