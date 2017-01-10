السعودية تنهي تجميد المساعدات العسكرية للبنان

رؤية – مي فارس

الرياض – أفاد مصدر لبنانى فى الرياض بحسب «فرانس برس» مساء الثلاثاء أن السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات حول إعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبنانى بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال المصدر فى وفد الرئيس اللبنانى ميشال عون الذى أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز “انتهى التجميد”.

وتأتي هذه التطورات خلال زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى الرياض.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ذكرت أن عون طلب في زيارته من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الاخرى، ومن ضمن ذلك موضوع المساعدات العسكرية (الهبة) السعودية.

واعتبر عون أن صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية فتحت، وأنها عادت إلى طبيعتها، وما سمعه من الملك سلمان يؤكد ذلك، وفق الوكالة اللبنانية.

من جهتها ذكرت “وكالة الأنباء السعودية”، أن العاهل السعودي عقد في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرضت تطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.