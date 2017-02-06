السعودية: داعشيان خططا لاستهداف الداخلية واغتيال أمريكيين

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الرياض – كشفت جلسة محاكمة شبكة من المواطنين السعوديين الذين تورطوا في اعتناق أفكار داعش الإرهابية، ارتباطهم بامرأة عبر موقع “توتير” وتطبيق “تليغرام”، تدعى “عهود الفاروق”، وتكفير أحدهم لولي العهد ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية ضد الداخلية ورجال الأمن السعودي وأمريكيين.

وأوضحت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد، أن “عهود الفاروق” عملت وسيطة لإرسال الأهداف التي يرغب تنظيم داعش الإرهابي باستهدافها داخل السعودية.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، وجهت المحكمة للمدعى عليه الأول، تهم حيازته مذكرات تتحدث عن الأعمال الإرهابية وتتضمن كلمات لبعض قادة التنظيمات الإرهابية وكذلك لقصاصات عليها شعار تنظيم داعش الإرهابي كما وجهت له إتهامات، تبمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفع 4 آلاف ريال وتسلمه مبالغ مالية قدرها 73 ألف ريال وتسليمها لأشخاص بهدف إيصالها إلى تنظيم داعش الإرهابي ودعم المقاتلين في سوريا.

ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني 14 تهمة، أبرزها الإساءة لولاة الأمر ووصفهم بألفاظ نابية، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجميع العاملين في جهاز المباحث العامة، وتواصله مع المدعوة “عهود الفاروق” عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تليغرام”.

ومن أبرز الاتهامات أيضاً حصوله على رسالة مكتوبة بخط اليد من عهود الفاروق، تتضمن استهداف أماكن وأشخاص بالسعودية لتنفيذ عمليات أيضا بنشره تغريدات على حسابيه بموقع “تويتر” محرضة على اغتيال ضباط سعوديين وأجانب أمريكيين، وعقده النكاح على مواطنة سعودية عبر تطبيق “تليغرام” بطريقة غير شرعية ودون موافقة أهلها.