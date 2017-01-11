السعودية: عبور 25 شاحنة محملة بالمساعدات للنازحين في حلب

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الرياض – عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة إلى النازحين من مدينة حلب الحدود التركية السورية، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقالت الوكالة “عبرت اليوم 25 شاحنة قادمة من مدينة الريحانية التركية الحدود التركية السورية وهي تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التي تستهدف في مرحلتها الأولى النازحين من حلب”.

وأوضحت أن المساعدات تشمل “سلالاً غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية”، مشيرةً إلى “برامج أخرى تنفيذية” ستتبع هذه المساعدات التي تستهدف محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

وبحسب الوكالة، يشرف على تنفيذ برامج المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان فريق مختص “يتواجد حالياً في المنطقة الحدودية التركية السورية”.

وكان المركز بدأ منذ الاثنين توزيع مساعدات في مخيم كفر حوم في محافظة أدلب ومخيم الكمونة في منطقة سرمدا بمحافظة أدلب، وفقاً للوكالة.

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت السعودية حملة لجمع أموال من أجل مساعدة المهجرين بسبب الحرب في سوريا وخصوصاً النازحين من حلب التي كانت أحياؤها الشرقية معقلاً للفصائل المعارضة التي تدعمها الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القادة السعوديين تبرعوا بـ35 مليون يورو لإطلاق الحملة.

ونزح أكثر من 11 مليون سوري أي أكثر من نصف السكان، منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل.