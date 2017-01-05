السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقا للتعاون العسكري

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نواكشوط – أبرمت موريتانيا والسعودية، اليوم الخميس، اتفاقية للتعاون العسكري تنصب على “تبادل المعلومات الأمنية والدعم اللوجستي، وفق ما أفاد مصدر رسمي موريتاني.

وقام وزير الدفاع الموريتاني، جالو ممادو تانديا، بالتوقيع على الاتفاق، مع مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد بن عبدالله العايش، أمس الأربعاء، في العاصمة نواكشوط.

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية، أن بنود الاتفاق “تضمنت التدريب والتأهيل العسكري، فضلا عن تبادل المعلومات الأمنية والمساندة في الإمدادات، وتبادل الزيارات والخبرات والخدمات الطبية العسكرية”.

واعتبر مساعد وزير الدفاع السعودي، الذي زار نواكشوط، الثلاثاء والأربعاء، الاتفاق تأسيسا لعهد جديد من التعاون العسكري بين البلدين، قائلا إنه يخدم السلام والاستقرار الدوليين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الموريتاني، خلال حفل التوقيع، إن الشعب الموريتاني يثمن الجهود التي تبذلها السعودية لحماية الأماكن المقدسة للإسلام.