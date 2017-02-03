السفيرة الأمريكية ببيروت تدعو لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

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بيروت – أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان إليزابيت ريتشارد ،اليوم الجمعة، أن أي خلاف سياسي بين القوى السياسية اللبنانية، يجب أن لا يعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، جاء هذا خلال لقاء إليزابيث ريتشارد بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وقال مصدر رسمي لبناني إن المشنوق استعرض مع ريتشارد “مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والمشاورات للتوصل إلى قانون انتخابي جديد”.

ورأت ريتشارد بحسب المصدر أن بلادها “تنظر إلى استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة على أنه أحد المظاهر الديموقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق إجراؤها في موعدها أي خلاف سياسي”.

ومن جهته أشار المشنوق إلى “أهمية الحفاظ على عودة عجلة عمل المؤسسات الدستورية بعد انتظامها”، مؤكداً “ضرورة استمرارية عملها وإنتاجيتها بما يعزز مسيرة الاستقرار ويحصن لبنان من التحديات المحيطة والمحدقة به”.

يذكر أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن من التوافق حتى الآن على قانون انتخابي تجري على أساسه الانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل.

(وكالات)