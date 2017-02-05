السفيرة عبير بسيوني تتناول ثورات مصر المعاصرة

رؤية

القاهرة- صدر حديثًا، عن الدار للنشر والتوزيع، كتاب “ثورات الأمم.. ثورات مصر المعاصرة وانعكاساتها الإقليمية والدولية” للسفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، وفيه تستعرض الثورات المعاصرة في العالم العربي وخاصة بمصر قلب العالم ومحرك التاريخ الإنساني، والتي لثوراتها المعاصرة تأثير واسع بعيد الأثر في الكيان الاجتماعي.

تتناول الكاتبة خلفية الثورات المعاصرة فى مصر وسمات الثورات العربية وتأثير الثورات على الواقع والسياسة فى مصر والعالم العربى وآثار الثورات على مستقبل المنطقة العربية والمستقبل الإقليمى والدولي.

جدير بالذكر أن المؤلفة لها باب دائم بمجلة “الدبلوماسي” التي تصدر عن وزارة الخارجية المصرية، ومقالات منشورة بدوريات عربية كـ”السياسة الدولية” وأجنبية كمجلة هارفرد للعلاقات الدولية، ومجلة السياسات العالمية، ومجلة الدبلوماسية الأمريكية.