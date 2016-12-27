السفير المصري بطرابلس: عودة المختطفين بليبيا السبت

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القاهرة – قال محمد جميل، أحد أبناء قرية الكفرالشرقي بالحامول، ورئيس جمعيه حقوقية، إن السفير المصري بطرابلس اتصل به وأبلغه وأهالي المختطفين المفرج عنهم من أبناء القريه بأن السفاره حجزت لهم تذاكر طيران على نفقتها الخاصة، وستتحرك بهم الواحدة ظهر يوم السبت القادم للعوده لأرض الوطن.

وأضاف أن أهالي القريه يعيشون فرحه كبيره وعادت إليهم الفرحه بعدما علموا بذلك.

وكانت مجموعه مسلحه من المليشيات الليبيه يحملون البنادق الأليه وملثمين هاجموا الحوش الخاص بهم يوم الأربعاء الماضي، وقاموا بتقييدهم وتلثيمهم وإختطافهم لمساومتهم على فديه للإفراج عنهم، بواقع عشرة آلاف دينار ليبي من كل منهم، وفقا لـ«المصري اليوم».