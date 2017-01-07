السلطات التركية: تسريح الآلاف على خلفية الانقلاب الفاشل

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أنقرة – فصلت السلطات التركية، أكثر من 6 آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية فى إطار التحقيقات التى فتحت بعد تحركات الجيش فى يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت فى الجريدة السبت.

وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا فى وزارة العدل، و838 موظفا فى وزارة الصحة، ومئات العاملين فى وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون فى الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد فى غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات، وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ«ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة» ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».

تتخذ هذه التدابير فى إطار حال الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش فى 15 يوليو، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.

منذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص فى السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص او وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة فى تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، فى حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التى تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع اى صوت معارض.

تدعى السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد «الإرهابى» المزدوج الذى يمثله كل من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستانى.