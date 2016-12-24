السلطات التركية تُطالب بروسكل بتسليمها 6 دبلوماسيين أتراك

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أنقرة –طالبت تركيا، مساء أمس الجمعة، رسميًا من لجنة التعاون الدولي للجرائم الجنائية التابعة لوزارة العدل البلجيكية، تسليمها ستة دبلوماسيين أتراك، طلبوا حق اللجوء السياسي في بلجيكا، بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة «ده ستاندرد» البلجيكية على موقعها الإلكتروني السبت، أن تركيا طلبت رسمياً من وزارة العدل البلجيكية تسليمها ستة دبلوماسيين، لـ “الاشتباه في مناصرتهم للمعارض التركي فتح لله غولن، ولدورهم المشبوه في الانقلاب العسكري التركي الفاشل” وفق الصحيفة البلجيكية.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق التركية المقدمة إلى السلطات البلجيكية تتضمن “إدانات جنائية” للدبلوماسيين المطلوبين، إلا أن وزارة العدل البلجيكية رفضت كشفت هوية المطلوبين، ورفضت التعليق على صحة وجودهم حالياً على الأراضي البلجيكية.

ووفق الصحيفة البلجيكية يوجد فعلاً ما يؤكد الطلب باستعادة معارضين أتراك طلبوا اللجوء السياسي في بلجيكا بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، بعد أن أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، في سبتمبر الماضي وجود 6 طلبات لجوء السياسي في بلجيكا تقدم بها أتراك يحملون وثائق سفر دبلوماسية.

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة التركية في بروكسل، علمه بالطلب، موضحاً أن “السفارة التركية في بروكسل ليس لديها أي معلومات عن الأمر”.

يُذكر أن عدداً كبيراً من دول الاتحاد الأوروبي هاجمت تركيا بقوة بعد الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها أنقرة على السياسيين الأتراك بعد فشل المحاولة الانقلابية، والتي تسببت في اعتقال الآلاف ومنع المئات من أعمالهم ومناصبهم، وعلى رأسها ألمانيا، وبلجيكا، وبريطانيا، وفرنسا.