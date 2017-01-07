السلطات المصرية تحقق في صحة فيديو عن داعشي مصري في ليبيا

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القاهرة – بدأ السلطات المصرية، التحقق من صحة فيديو مسرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن متعلقات لمواطن يحمل جواز سفر مصري.

ويظهر مقطع الفيديو جواز سفر المواطن المصري وعملات أجنبية مختلفة، ويشير متحدث عبر الفيديو أن المتعلقات الخاصة بالمواطن المصري، عثر عليها في منطقة ساونو، التي تبعد 60 كم عن مدينة أجدابيا الليبية.

يذكر أن 13 داعشيًا فجروا أنفسهم في عناصر الجيش الليبي في مدينة أجدابيا عقب محاصرتهم من قبل قوات الجيش.

ولم يتسن بحسب ما أورد موقع “اليوم السابع” التأكد من صحة ما ورد في المقطع المصور، ومدى انتماء الشخص المذكور للجماعات الإرهابية في ليبيا.