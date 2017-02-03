السلطات اليونانية تعيد 40 مهاجراً غير شرعيا إلى تركيا

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آثينا – أعادت السلطات اليونانية 40 مهاجراً دخلوا أراضيها بصورة غير قانونية، إلى الأراضي التركية، دون أن تبلغ السلطات التركية، وفقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، اليوم الجمعة.

وتوجهت قوات حرس الحدود التركية عقب تلقيها بلاغاً بهذا الصدد، إلى حافة نهر “مريج” بولاية أدرنة غرب البلاد، الفاصل بين حدود تركيا واليونان، ووجدت مجموعة من المهاجرين.

وبحسب مصادر أمنية، فإن القوات نقلت المهاجرين الذين يحملون جنسيات باكستان، وأفغانستان، وسوريا، إلى مديرية الهجرة في أدرنة.

وأوضح عثمان علي، مهاجر باكستاني، أنه جرى ضبطهم من قبل القوات اليونانية عقب وصولهم إلى الجانب اليوناني، بصورة غير قانونية.

وأشار إلى أن القوات اليونانية أعادتهم إلى الأراضي التركية بعد مكوثهم في أراضي اليونان يوماً واحداً.

وأضاف أنه “دخل اليونان للتوجه منها الى ألمانيا حيث يقيم فيها شقيقه”.

وأكدت مصادر أمنية تركية أن “إعادة المهاجرين أو ترحيلهم إلى مكان قدومهم، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية”.