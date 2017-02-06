السلطة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وقانون الكنيست مخالف

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واشنطن – أدانت منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي لقانون مثير للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

وقالت منظمة التحرير في بيان لها إن القانون الاسرائيلي الجديد “يشرع سرقة” الاراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان.

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون “التسوية” الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، وفقا لـ«وفا».