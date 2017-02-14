السناجل يحتفلون بعيد الحب بطريقتهم الخاصة

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رؤية – مها عطاف

«عيد الحب – الفالانتاين» يصادف هذا اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، حيث يتم الاحتفال به في كل أنحاء العالم، ويتم تبادل الهدايا والعبارات الرقيقة بين المحبين، ولكن كانت مظاهر عيد الحب على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف قليلًا عن المتوقع، وخاصة في مصر، حيث استقبله الرواد بالسخرية على أنفسهم لعدم إرتباطهم والاحتفال كما هو المعتاد، فدشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج «ذكريات الفلانتاين» ليتصدر قائمة الأعلى تداولًا على الموقع، وحمل الهاشتاج تعليقات ساخرة أكثر من كونها رومانسية، وكذلك قام عدد كبير من رواد موقع «فيس بوك» بنشر الصور المضحكة والساخرة من «الفالانتاين»، في هذا التقرير نرصد لكم أبرز التعليقات الساخرة من عيد الحب:

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