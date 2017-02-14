السناجل يحتفلون بعيد الحب بطريقتهم الخاصة

رؤية – مها عطاف

«عيد الحب – الفالانتاين» يصادف هذا اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، حيث يتم الاحتفال به في كل أنحاء العالم، ويتم تبادل الهدايا والعبارات الرقيقة بين المحبين، ولكن كانت مظاهر عيد الحب على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف قليلًا عن المتوقع، وخاصة في مصر، حيث استقبله الرواد بالسخرية على أنفسهم لعدم إرتباطهم والاحتفال كما هو المعتاد، فدشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، هاشتاج «ذكريات الفلانتاين» ليتصدر قائمة الأعلى تداولًا على الموقع، وحمل الهاشتاج تعليقات ساخرة أكثر من كونها رومانسية، وكذلك قام عدد كبير من رواد موقع «فيس بوك» بنشر الصور المضحكة والساخرة من «الفالانتاين»، في هذا التقرير نرصد لكم أبرز التعليقات الساخرة من عيد الحب:

و انا اقول بكره يتضايق ان الناس كلها لابسة احمر و شايلة دباديب و ورد و يروح يرتبط

لكن البعيد جبلله #ذكريات_الفلانتاين pic.twitter.com/mFEELnMgj3 — Ȝdola ♍ 🇪🇬 (@ahmed_adelselim) February 14, 2017

لما حد يكلمني عن الفلانتاين #ذكريات_الفلانتاين pic.twitter.com/cBHD8dfxGL — Ahmed El Ahlawy (@AhmedAhlawy97) February 14, 2017

#ذكريات_الفلانتاين تقريبـاً كده إحنا إنكتب علينـا نُقف زي هنيدي كده بالظبط 👇😂😂 pic.twitter.com/RRHxCyXQyV — آتــــش (@heshamawad74) February 14, 2017

ذكريات ايه دا انا مافيش حد افتكرني فيه بكيس بلاستيك ولا خرجت فيه ولبست احمر دايما بستخبي في بيتنا يوم الفلانتين #ذكريات_الفلانتاين — Amany Fekry (@moniamema) February 14, 2017

#ذكريات_الفلانتاين بنت مين في مصر عشان تحتفلى بالفلانتين و تاكلى سوشى 🍱 ، ما تستنى شهرين و تاكلى فسيخ 🐟 فى شم النسيم زى باقى الخلق😂😂 pic.twitter.com/9Qi4GaJnzE — زرومبيحه (@Totaa_totaa) February 14, 2017

#ذكريات_الفلانتاين

_ ماتنطق يابني ايه ذكريااتك

_ والله ما عندي ذكريات يا استاذ 😂 pic.twitter.com/I6FZ5mtJSs — Shrook Adel 🎉 (@ShroOokAdeL) February 13, 2017