السودان.. السجن 24 عاما بحق مواطن تشيكي بتهمة «التجسس»

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الخرطوم – قضت محكمة في الخرطوم، الأحد، بالسجن 24 عاما على مواطن تشيكي بتهمة التجسس ونشر الكراهية بين الطوائف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال محامي الدفاع عن المتهم عمر الفاروق شمينا، إن المحكمة أصدرت حكما على المواطن التشيكي بيتر جاسيك بالسجن 24 عاما، بعد أن دانته بموجب المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة الخاصة بالتسلل للبلاد بدون تأشيرة.

وأضاف المحامي أن القضاء دانه كذلك بالتجسس على البلاد وتصوير مناطق عسكرية ونشر الكراهية بين الطوائف، بالإضافة إلى نشر الأخبار الكاذبة.

وكان الأمن السوداني قد اعتقل بيتر جاسيك في ديسمبر2015 عندما كان يهم بمغادرة البلاد، واتهمه بعبور الحدود بشكل غير قانوني من دولة جنوب السودان المجاور إلى ولاية جنوب كردفان في السودان التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين متمردين.

هذا، ونددت الخارجية التشيكية بإدانة بيتر جاسيك في السودان “من دون وقائع مثبتة” حسبما قالت، مؤكدة في بيان أنها ستباشر فورا اتصالات مع الخارجية السودانية لبحث الإفراج عن جاسيك.

وذكر الإعلام التشيكي أن القس جاسيك كان قد توجه إلى السودان لمساعدة سكان محليين من المسيحيين.

من جهتها أفادت منظمة “ريليز أنترناشونال” غير الحكومية، في بيان، أن جاسيك اعتقل مع 3 سودانيين، بعدما ساعد في تمويل معالجة طالب من إقليم دارفور، غرب السودان، أصيب خلال تظاهرة، وفقا لـ«24».