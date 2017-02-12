السودان.. انفجار قنبلة في شقة يسكنها أجانب

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الخرطوم – داهمت السلطات اﻷمنية السودانية، إحدى الشقق السكنية في حي اركويت شرقي العاصمة الخرطوم، بعد ورود معلومات بسماع انفجار.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ألقت الشرطة القبض على أجانب وكمية من الأسلحة والمتفجرات، في وقت طوقت فيه الشرطة المكان من دون أن تصدر تصريحات رسمية بشأن الحادث.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، الفريق عمر المختار، إن الشرطة تواصل تحرياتها لمعرفة التفاصيل ودوافع الجريمة.

وقال شهود عيان إن الشرطة عثرت على قنابل متفجرة داخل الشقة، يرجح أنها انفجرت في وقت مبكّر من صباح اليوم، ورجح مصدر أن الشقة كانت مكانا لتصنيع المتفجرات.