السودان تجيز تعديلًا دستوريا لاستحداث منصب رئيس وزراء

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الخرطوم – أجاز البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء، يعينه الرئيس السوداني.

ويحكم الرئيس السوداني عمر البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة في 1989، إثر انقلاب عسكري.

وألغي عندها منصب رئيس الوزراء الذي كان يتولاه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986.

وجاء في التعديل الذي حاز على إجماع 387 نائباً حضروا الجلسة، من أصل 425 نائباً، في البرلمان السوداني وتلته رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان بدرية سليمان: “يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، ويكون مسؤولاً عن السلطة التنفيذية بالبلاد، ومسؤولاً أمام رئيس الجمهورية”، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الفرنسية، أ ف ب».

وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا له الرئيس عمر البشير لحل أزمات السودان الاقتصادية، والسياسية، وإيقاف الحرب في أقاليم دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.

واختتم الحوار الذي قاطعته أحزاب معارضة رئيسية والحركات التي تقاتل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)الماضي.

لكن التعديل لم يمنح رئيس الوزراء حق تعيين حكومته، وأبقاه في يد البشير، وجاء فيه “يُوصى لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي، أو وزير دولة”.

كما نص على أن “يُشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية، حتى قيام الانتخابات، وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020”.

ويحكم السودان الآن بدستور انتقالي وُضع في 2005، بعد توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأفضى إلى انفصال جنوب السودان.