السياحة المصرية: اجتماع لتحديد موعد رحلات العمرة الأسبوع المقبل

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القاهرة – أكد محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين في مصر، أنه لا يوجد قرار بإلغاء رحلات العمرة، موضحًا أن الوزارة ستعقد اجتماعًا مع الجهات المعنية بالدولة الأسبوع المقبل، لتحديد موعد تنظيم رحلات العمرة 1438هـ، جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة اليوم الأربعاء.

وقال “شعلان”، فى تصريحات أوردها موقع “اليوم السابع”، إن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وافقوا على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة لعام 2015/ 2016، كما تم الموافقة أيضًا على صندوق الزمالة لعام 2016، والموازنة التقديرية لعام 2016/ 2017.