«السياحة المصرية»: العرب يرفعون متوسط إنفاق السائح خلال 2016 لـ80 دولارًا

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القاهرة – قالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة المصري، إن زيادة الوزن النسبي للسياحة العربية في مواجهة الأسواق المصدر لحركة السياحة لمصر لعبت دورًا مهمًا في ارتفاع متوسط إنفاق السائح، حيث بلغ حتي نهاية الربع الثالث من العام 82.5 دولار، ومن المتوقع أن يقف متوسط إنفاق السائح خلال عام 2016 عند 80 دولار، بينما كان العام 2015 يبلغ 73 دولارًا.

وأضافت «رجب»، الأحد، أن البنك المركزي يقوم حاليا بمراجعة متوسط معدل إنفاق السائح للعام 2016 بالكامل، ليتم الاعلان عنه خلال يناير الجاري، والذي يبلغ 80 دولار على مدار الـ12 شهرًا، مشيرة إلى أن السائح العربي يقضي 99 ليالي سياحية في مقابل أسبوع للسياحة الوافد من دول أخرى، كما أن السائح العربي مقبل على الخدمات والترفيه خارج الفنادق، وفقا لـ«المصري اليوم».