السياحة المصرية تدرس تسهيل دخول مرافقي السائحين من دول الخليج

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القاهرة – قال وزير السياحة المصري، يحيى راشد، اليوم الأربعاء، إنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من التأشيرة الإليكترونية بنهاية مايو المقبل، ودراسة مشروع السماوات المفتوحة السياحي، والإعداد للأجندة السياحية لكل مدينة سياحية في مصر على حدةِ، بجانب دراسة تسهيل إجراءات دخول مرافقي السائحين من دول الخليج إلى مصر.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء المصري، أنه يتم العمل على تعظيم الصورة الذهنية لمصر، ودفع التسويق لرحلة العائلة المقدسة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، موضحًا أن النصف الثاني من عام 2016 شهد نموًا في السياحة ومؤشرات إيجابية يناير الماضي.

وأضاف أنه جاري دراسة موضوع السماوات المفتوحة، حيث يتم الإعداد لأجندة سياحية لكل مدينة سياحية ومقصد سياحي على حدة واستغلال حملة السياحة والعلاج “تور آند كيور” فيما يتعلق بالعلاج من فيروس سي، حيث أن مصر رائدة في هذا المجال وتعلم من هذه القيمة وإبراز القيمة الذهنية لمصر التي عالجت ما يزيد عن 900 ألف حالة من إجمالي 1.2 مليون حالة على مستوى العالم.

وأوضح أنه جاري إعداد التشريعات اللازمة لوضع الحد الأدنى للأسعار لرفع مستوى الخدمات الفندقية.

وفيما يتعلق بالعام الماضي قال الوزير المصري، إن حركة السياحة تعرضت لهبوط قاسي في أعداد السائحين في 2016، إلا أنه أوضح أنه في النصف الثاني من 2016 حدث نموًا أكبر مما تعرضنا له من ضغوط في النصف الأول من 2016، كما أن شهر يناير 2017 شهد ارتفاع المتوسط الشهري ليصل إلى مستويات ما قبل 2015.

ولفت إلى أن حركة السياحة بدأت تستعيد عافيتها وبدأت الفنادق العائمة تشهد عودة مبشرة للسياحة، إلى أن نصل إلى أفضل ما كنا عليه في 2015 وحتى في 2010، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.