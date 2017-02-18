السياسي الهولندي «فيلدرز» يبدأ حملته الانتخابية العدائية للمسلمين

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أمستردام – يبدأ السياسى الهولندى “خيرت فيلدرز” حملته الانتخابية، اليوم السبت، متعهدا بحظر هجرة المسلمين وإغلاق المساجد فى هولندا على أمل أن يؤدى صعود عالمى فى النهج الشعبوى إلى وصوله إلى السلطة.

ويعيش فيلدرز مختبئا منذ أن قتل إسلامى المخرج السينمائى ثيو فان جوخ عام 2004، وستُشدد إجراءات الأمن لدى قيام فيلدرز بجولة علنية نادرة ، وقال فيلدرز فى الأسبوع الماضى “أريد أن نكون فى الحكومة.” وتعهد”بإنهاء أسلمة” هولندا من خلال سياسات تكرر سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتذهب إلى حد أبعد منها.

ويتقدم حزب الحرية الذى ينتمى إليه فيلدرز فى استطلاعات الرأى بحصوله على 17 % ولكن الحزب الليبرالى المؤيد لقطاع الأعمال الذى يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته يأتى خلفه بفارق نقطة مئوية واحدة بعد أن ضيق الفارق مع فيلدرز .

ولكن حتى إذا فاز فيلدرز فإنه سيواجه صعوبة فى تشكيل حكومة لأن معظم الأحزاب الكبيرة استبعدت مشاركته فى ائتلاف، ومن غير المحتمل أن يدعم البرلمان الهولندى المقبل سياسات مثل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، بحسب «رويترز».