السيسى يطلب من الحكومة المصرية تقريراً بتقييم «القمح المبرّد»

رؤية

القاهرة – كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بأن تعرض عليه تقريراً بتقييم تجربة زراعة القمح مرتين سنوياً والمعروفة بتجربة «القمح المبرد»، التى نفذتها وزارة الرى، بهدف اتخاذ قرار بالتوسع فى تطبيق التجربة أو التوقف عنها، لمنع الجدل الدائر بين الجهات البحثية التابعة لوزارتى الرى والزراعة.

وقالت مصادر شاركت فى اللجنة العلمية والفنية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، لتقييم التجربة، إن تقرير اللجنة النهائى أوصى بوقف التجربة توفيراً للجهد والمال، لأن ما قامت به وزارة الرى، ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه، يتسبب فى إرباك التركيب المحصولى دون مبرر علمى، كما يتسبب فى لغط شديد لدى الفلاحين، لأنه كشف غياب التنسيق بين جهتين علميتين يحترمهما المزارع. وأضافت المصادر أن نتائج تحليل عينات المحصول، الذى تم حصاده بالمعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية، أثبتت، بشكل قاطع، أن إنتاج التجربة بـ4 مواقع يصل لـ30% من متوسط إنتاج الفدان بالزراعة التقليدية والمقدرة بـ18 إردبا، منبهةً إلى أنه من المقرر عرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء، فيما تتمسك وزارة الرى بتشكيل لجنة محايدة لتقييم التجربة.

فى السياق نفسه، قالت وزارة الرى، فى بيان، إن «القمح المبرد» تجربة بحثية أعطت مؤشرات أولية، كما أنها أحد الأساليب الحديثة لإدارة الطلب على المياه لتعظيم الاستفادة من أى قطرة مياه ورفع الإنتاجية الزراعية، موضحة أن تقليل فترة بقاء المحصول فى الأرض للنصف تعنى توفير المياه والسماح بزراعة محاصيل أخرى فى نفس المساحة، ما يؤدى لتعظيم الاستفادة من المياه والأرض، مشيرةً إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم التجربة. ودعت الوزارة كافة الجهات البحثية المتخصصة بالدولة للمشاركة فى تطبيق وتقييم التجربة خلال مراحلها المختلفة لمواسم أخرى، مؤكدة دعمها وتشجيعها لأى جهود بحثية تساهم فى تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة الرى وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل الفلاح، وفقا لـ«المصري اليوم».