السيسي: أثق في بذل لاعبي المنتخب قصارى جهدهم للدفاع عن اسم مصر

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القاهرة – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم قبيل بدء مباراتهم المرتقبة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الجابون، حيث وجه لهم أطيب الأمنيات بالتوفيق ومواصلة تقديم الأداء اللافت والمستوى المتميز الذى ظهروا به فى كافة مباريات البطولة.

كما أكد الرئيس، فى بيان لرئاسة الجمهورية، على ثقته والشعب المصرى فى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن اسم مصر، وأنهم بمشيئة الله تعالى سيعيدون منتخب مصر إلى المكانة التى يستحقها بين باقى منتخبات القارة.، وفقا لـ«المصري اليوم».