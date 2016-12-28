السيسي: التنمية الحقيقية تأخذ وقتا حتى تتحقق

رؤية

القاهرة – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التنمية الحقيقية تأخذ وقتا حتى تتحقق، لافتا إلى أن مدينة شرق بورسعيد والميناء التى يتم تجهيزهما سيحققون فرصة حقيقة للتنمية ليس لأهالى بورسعيد فقط بورسعيد ولكن الدلتا وباقى المحافظات.

وأوضح “السيسى” فى كلمته بافتتاح المجمع الثقافى الترفيهى ببورسعيد، أن مدينة شرق بورسعيد ستكون امتداد لأهل بورسعيد، فضلا عن أن الأنفاق التى يتم تنفيذها ستربط رباط حقيقياً بين بورسعيد فى الشرق والغرب مع المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، قائلا: “حريصون أن نوفر عمل ما أمكن ونوفر فرص عمل لكل شبابنا فى مصر” ، حسبما ذكر “اليوم السابع”.